مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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رياض - احمد صلاح - أقدم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين على إقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن مجموعات متتالية من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.وأشارت أنهم نظموا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية عنصرية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وسط حالة من الغضب والغليان سادت المكان.



يذكر أن "جماعات الهيكل" المزعوم، أعلنت عن رصدها مكافأة مالية لكل مستوطن يقتحم المسجد الأقصى، وينفخ بالبوق مع إدخال "القرابين النباتية"، في عيد "العرش اليهودي" الأسبوع المقبل.



كما أطلقت جماعات استيطانية متطرفة دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى، والاحتشاد بعائلاتهم، خاصة في الحادي عشر من تشرين الأول الحالي بمناسبة هذا العيد.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.

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