انت الان تتابع خبر قوات الاحتلال تفتح نيرانها في غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأراضي الزراعية، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على طول السلك الفاصل لقطاع غزة، أطلقت النار بشكل مباشر صوب أراضي المواطنين في محيط موقع صوفيا شرق بلدة الفخاري، شرق خان يونس.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل شبه يومي صوب أراضي ومنازل المواطنين القريبة من السلك الفاصل شرق القطاع، وهو ما يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.



اقرأ ايضا :

الرد على رسائل الاحتلال المهينة للسلطة

الاحتلال يعلن مقتل أحد ضباطه

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة .. تفاصيل