شهيدان في رام الله

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رياض - احمد صلاح - استشهد فلسطينيان، وأصيب ثالث، فجر الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة ضاحية التربية والتعليم شمال رام الله.



وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون شمالا، وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم، ما أدى لاسشهاد اثنين هما باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة الثالث سلامة رأفت من بلدة بيرزيت.



وأضافت أن قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين، واعتقلت المصاب.

وفي الوقت نفسه ، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الليل 16 مواطنا في الضفة الغربية .