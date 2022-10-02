انت الان تتابع خبر اعصار ايان يحصد 44 قتيلا حتى اللحظة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت.



وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا “هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان”. وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلا.

يذكر ان الإعصار إيان ضرب ولاية كارولينا الجنوبية، وذلك في ثاني بلوغ له لليابسة في الولايات المتحدة بعد أن تسبب في دمار مميت في أنحاء فلوريدا.

وتراجع تصنيف إيان إلى إعصار من الفئة الأولى بالقرب من جورج تاون في الساعة 14:05 بالتوقيت المحلي (18:05 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة قبل أن يفقد بعض القوة أثناء زحفه عبر اليابسة مبتعدا عن الساحل.

لكن الخطر مازال قائما، إذ من المتوقع أن تستمر الفيضانات في شتى أنحاء المنطقة، بما في ذلك فلوريدا، لعدة أيام.