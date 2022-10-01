انت الان تتابع خبر مظاهرات العراق اليوم.. الجيش منع استعمال الرصاص الحي والقنابل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتوجيه دعوة إلى المتظاهرين للتعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة، وتعد من أبرز الأشياء التي أثارت الشغب الكبير بين العديد من المتظاهرين في العراق.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني بيان مساء اليوم الجمعة، فيه “إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يؤكد على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، داعياً المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها”.

ووجه القائد العام تعليمات صادرة سابقاً كثيراً “أهمية قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، مؤكدا على منع استخدام الاعيرة النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات، وأهاب نشر تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي”.