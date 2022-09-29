روسيا تستعد لتوسعة مساحتها

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رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، ويأتي هذا الإعلان بعد تنظيم "استفتاء" على الضم في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب. وصفت الدول الغربية وكييف استفتاءات الضم الروسية بأنها "زائفة"، مؤكّدة أنها لن تعترف بضم هذه المناطق.



الرئيس الأوكراني يدعو لاجتماع طارئ لقادة الجيش والأمن

يعقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، اجتماعا طارئا لكبار مسؤولي الأمن والسياسة والدفاع، بعد أن أعلن الكرملين عن خطط روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية.



وقال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع وثائق يوم الجمعة لإعلان ضم موسكو للمناطق التي تحتلها روسيا ونظمت فيها ما وصفتها كييف بأنها استفتاءات صورية أجريت تحت تهديد السلاح.



وكتب المتحدث الرئاسي سيرهي نيكيفورف على فيسبوك "دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا غدا. سيُعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى في وقت لاحق".



وقال زيلينسكي مرارا إن ما يسمى بالاستفتاءات هي غير قانونية، وحذر من رد أوكراني قوي.



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