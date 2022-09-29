انت الان تتابع خبر استشهاد طفل فلسطيني اثناء مطاردته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد الطالب الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، الخميس، جراء سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني، بأن جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس في منطقة "خربة الدير" في تقوع، أثناء عودتهم لمنازلهم، ما أدى إلى سقوط الطفل ريان من علو، ونقل إلى المستشفى.



وأعلنت وزارة الصحة أن الطفل سليمان وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى بيت جالا الحكومي، وكان قلبه متوقفا، وان جميع محاولات الأطباء لإنعاشه لم تنجح.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، صباح الخميس، مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الغرف الصفية، واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.



يذكر أن 35 طفلا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام الجاري، 19 منهم في الضفة، و16 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة. إقرأ أيضاً :

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