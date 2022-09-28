انت الان تتابع خبر أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا فوراً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت السفارة الأمريكية لدى موسكو، مواطنيها الموجودين في روسيا بالمغادرة فوراً، محذرة من احتمال احتجازهم في حالة مشاركتهم في الاحتجاجات، وفق بيان صدر عن السفارة، الأربعاء.



ووفقا للبيان "يجب على المواطنين الأمريكيين عدم زيارة روسيا. أما المقيمين في روسيا أو المسافرين فيها فيجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية على الفور مع وجود فرص سفر تجارية محدودة. إذا كنت ترغب في مغادرة روسيا فيجب أن تعد للمغادرة بشكل مستقل في أقرب وقت ممكن. قد تصبح قدرة السفارة الأمريكية على مساعدة المواطنين الأمريكيين وضمان الظروف، بما فيها الوصول إلى وسائل النقل، محدودة بشكل مفاجئ".



كما حذرت السفارة الأمريكية من أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية الأمريكية المزدوجة يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا، الأمر الذي سيحظر خروج هؤلاء المواطنين من روسيا.



وفي الوقت ذاته أشارت السفارة إلى أن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير في روسيا غير مضمون، داعية لـ "تجنب أي احتجاجات سياسية أو اجتماعية وتصوير أفراد الأمن في هذه الاحتجاجات. واعتقلت السلطات الروسية مواطنين أمريكيين شاركوا في المظاهرات".



وكانت وزارتا الخارجية لكل من بولندا وبلغاريا دعتا أمس الثلاثاء، مواطنيهما لمغادرة الأراضي الروسية بسرعة بسبب ما سمتاه بالوضع الصعب بشكل متزايد.