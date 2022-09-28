انت الان تتابع خبر سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بمحيط مبنى مجلس النواب العراقي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لنقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن مصدر أمني رفيع الأربعاء، أن 3 صواريخ كاتيوشا، سقطت داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، مما ادى إلى إصابة 7 عناصر أمن من حماية المنطقة الخضراء.

وأعلنت الخارجية العراقية في بيان صادر عن المتحدّث باسمها الأربعاء أن بغداد تعتزم استدعاء السفير الإيراني في العراق تعبيراً عن الاحتجاج على قصف استهدف مناطق عدة في إقليم كردستان في شمال البلاد.



وأورد البيان أنه "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة" التي أدّت إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح وفق حصيلة وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان.



وكان المتظاهرون بدأوا بالتوافد باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع اقتحامها، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.



كما أغلقت القوات العسكرية جسري السنك والجمهورية لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء.



البرلمان العراقي



من جانب آخر، صوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على رفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله.



ووافق 13 نائب فقط على طلب استقالة الحلبوسي، وفق بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.



وافتتح نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، أعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني، مشيرا إلى ان 235 نائبا حضر الجلسة.



وكشفت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن تفاصيل خطة الانتشار الأمنية في العاصمة، فيما استبعدت وجود أي حظر للتجوال، حيث قال قائد عمليات بغداد أحمد سليم، إن "جميع الجسور في العاصمة مفتوحة باستثناء جسري السنك والجمهورية"، مشيراً إلى أن "الجسور مفتوحة ويتواجد فيها انتشار وتدقيق أمني لحركة السير".



وأضاف أن "قطع الشوارع في العاصمة بغداد يتوقف على أعداد المتظاهرين خلال اليومين المقبلين في ساحتي التحرير والنسور".



وأشار سليم إلى أن "القطعات الأمنية التي تطبق خطة الانتشار تهدف الى تأمين الطرق ومناطق العاصمة"، لافتا إلى أن "هناك انسيابية الى حد ما في حركة السير باستثناء جسري الجمهورية والسنك اللذين تم قطعهما".



وتابع أن "الانتهاء من خطة الانتشار يتوقف على تطورات الموقف والانفراج في الأزمة"، مستبعداً "فرض حظر التجوال في العاصمة".



ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.