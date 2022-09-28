انت الان تتابع خبر اقتحام مخيم جنين واستهداف منزل بصاروخ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد فلسطيني، وأصيب 9 آخرون، الأربعاء، بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل واستهدافه بصاروخ.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فلسطينيا استشهد جراء إصابته الخطيرة بالرأس، فيما أصيب 9 آخرين بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطيرتان، في مخيم جنين.



وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الصدر خلال المواجهات المندلعة، ووصف حالتهما بالخطيرة، وإصابة ثالثة في منطقة القدم.



من جهتها، أوضحت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أن 3 إصابات بالرصاص الحي والشظايا وصلت إلى المستشفى، ووصفت حالتهم بالمستقرة.



وأوضحت مصادر أمنية ومحلية، أن تعزيزات عسكرية حاشدة اقتحمت صباح الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقصفت منزلا بصاروخ مضاد للدروع يعود للفلسطيني فتحي خازم، والد الشهيد رعد.



وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافتان عسكريتان حاصرت مدينة جنين من كافة الاتجاهات، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، ولا تزال المواجهات مستمرة.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف تعتري الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.



وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل مخيم جنين إلى ساحة حرب.