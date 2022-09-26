انت الان تتابع خبر فيديو ضرب نائبة برلمانية في محيط المجلس .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الدقائق الماضي حول فيديو ضرب النائبة سينتيا زرازير للضرب في محيط مجلس النواب اللبناني.وحصل فيديو ضرب سينتيا زرازير على اهتمام رواد منصات السوشيال ميديا، والتي ظهرت فيه وهي تتعرض للضرب حضور جلسة إقرار العام الجديد 2022-2023، وذلك من قبل قوات الأمن اللبنانية التي كانت متواجده كانوا في محيط المجلس.

وحول الأسباب التي أدت لتعرضها نائبة البرلمان اللبناني للضرب، فذلك حدث بعد قولها “هذه الدولة بوليسية وتقمع المتظاهرين”، وذلك خلال تضامنها اعتصام العسكريين المتقاعدين، حيث أنه حدث جراء التدافع الذي حدث بين المتظاهرين والعناصر العسكرية.

واستطاعت سينتيا زرازير بعد ذلك من الابتعاد عن مكان التظاهر والدخول مجددا إلى مجلس النواب.