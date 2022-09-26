انت الان تتابع خبر منصة نسك .. وزير الحج السعودي يحدد مميزاتها والخدمات التي تقدمها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة في المملكة العربية السعودية الكثير من التفاصيل حول منصة نسك والخدمات التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام والمزايا التي تحتوي داخل هذه المنصة

وأوضح الربيعة في تصريحات صحفية له اليوم الأثنين الموافق 26 سبتمبر 2022، أن منصة نسك تعتمد بشكل أساسي على التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية، وذلك لتسهيل الكثير من الأمور على المعتمرين وزوار الحرمين.