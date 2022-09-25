انت الان تتابع خبر مي البطران تشارك في فعاليات بالجزائر تمهيدا للقمة العربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إستمرت فاعلية “ربط الأجيال لتعزيز العمل العربي المشترك” التي نظمها المرصد الوطني بالجزائر، لمدة خمسة أيام، وذلك لدعم العمل العربي المشترك، وذلك بحضور 150 مشاركًا من الشخصيات الأكاديمية رفيعة المستوى من 19 دولة عربية. وهم الجزائر ومصر وتونس والسعودية واليمن وسوريا وفلسطين والعراق بالإضافة إلى البحرين والكويت وليبيا ولبنان والأردن وموريتانيا والسودان وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجيبوتي.وقد حضرت الدكتور مي البطران كمشاركة رئيسية بالفعالية، حيث ناقشنا تحديات العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات بين الدول العربية، تمهيدا للقمة العربية التي ستعقد يومي 1 و 2 نوفمبر .

وقامت بعمل أكثر من حواراً صحفياً وعدة مناقشات، وقامت بوضع توصيات ومقترحات أبرزها:- مشاركة الشباب في صياغة المستقبل عن طريق المجتمع المدني والأساليب التكنولوجية الحديثة لمواجهة الأزمات ومقاومة الإرهاب بالإضافة لتعظيم قيم الإنتماء والإهتمام الخاص بقيم العمل المشترك والتطوع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تسويق لهذه القيم الأساسية والاهتمام بدور المجتمع المدني بدعم روح الأمل والتفاؤل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتم الأخذ بهذه المقترحات.

وقد أوضحت البطران موقف مصر ودورها في لم شمل الدول العربية، والمشاركة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم، وعلينا أن نتحد لتخطي تلك الأزمات بالعمل والأمل.