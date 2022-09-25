المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء .. اضغط هنا واحصل على وظيفة بمرتب مجزي

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رياض - احمد صلاح - وفر المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء داخل المملكة العربية السعودية مجموعة من الوظائف الخالية عن طريق برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب في الكثير من الشركات العملاقة في مجال الخدمات الصناعية والتشغيل والصيانة.وأعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمة بالإضافة إلي كيفية التقديم في برنامج التوظيف المبتدئ ورابط التقدمي في هذا البرنامج.
تخصصات وظائف المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء:
1- صيانة معدات.
2- لحام.
3- ميكانيكا.
شروط التقديم في هذه الوظائف :
1- سعودي الجنسية.
2- الحصول على درجة الدبلوم.
3-ألا يكون مدعوم من صندوق الموارد البشرية
4- ألا يكون مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
5- على دراية بمبادئ اللغة الإنجليزية.
مزايا وظائف المهد :
1- رواتب مجزية.
2- برنامج لمدة عامين.
3- ابتعاث داخلي.
موعد التقديم في هذه الوظائف:
بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م..
كيفية التقديم في هذه الظائف:
يمكن للراغبين في المملكة التقديم في هذه الوظائف عن طريق الضغط هنا