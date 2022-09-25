المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء .. اضغط هنا واحصل على وظيفة بمرتب مجزي

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رياض - احمد صلاح - وفر المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء داخل المملكة العربية السعودية مجموعة من الوظائف الخالية عن طريق برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب في الكثير من الشركات العملاقة في مجال الخدمات الصناعية والتشغيل والصيانة.وأعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمة بالإضافة إلي كيفية التقديم في برنامج التوظيف المبتدئ ورابط التقدمي في هذا البرنامج.

تخصصات وظائف المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء: