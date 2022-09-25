انت الان تتابع خبر ردا على الحاملة الأمريكية .. كوريا الشمالية تطلق صاروخا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه وبعد أيام على وصول حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة لإجراء تدريبات، ردت كوريا الشمالية، الأحد، بإطلاق صاروخا بالستيا غير محدد في بحر الشرق.



وعملية الإطلاق الصاروخية هذه، وهي واحدة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونغ يانغ هذا العام، تأتي أيضا في أعقاب تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ بالستي تطلقه من غواصة.



من جهتهم تحدث خفر السواحل اليابانيون أيضا عن احتمال أن يكون صاروخ بالستي قد أُطلِق بناء على معلومات وزارة الدفاع اليابانية، طالبين من السفن توخي الحذر. وقال خفر السواحل "يُطلب من السفن أن تكون متنبهة إلى أي معلومات جديدة، وإذا لوحظت أي أجسام غريبة يرجى عدم الاقتراب منها ولكن إبلاغ خفر السواحل".



وقالت هيئة الإذاعة اليابانية العامة إن إتش كيه إن المقذوف الذي يجري الحديث عنه يبدو أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



ووصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية الجمعة للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، قبل مناورات عسكرية مشتركة في عرض للقوة موجه إلى كوريا الشمالية المسلحة نوويا.



ورست السفينة يو إس إس رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية وسفن مجموعتها الضاربة في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.



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