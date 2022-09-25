انت الان تتابع خبر ماذا يحدث في السعودية الالاف في الشوارع واعتقالات ومظاهر غريبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عمت الاحتفالات شوارع السعودية بمناسبة الذكرى 92 لتأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأنتشرت مظاهر الاحتفال في جميع انحاء المملكة، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم #اليوم_الوطني_السعودي_92 ترند تويتر في السعودية، والمواضيع الأكثر تداولا على المنصة في عدد من الدول العربية، وما لفت الأنظار تغير شكل زر الإعجاب على تويتر، وأشار المغردون إن الزر يتحول عند النقر عليه إلى شكل علم السعودية بدلا من "القلب"، وهو ما أكده تركي آل الشيخ، في تغريدة لاحقة.

هذا وتنوعت العروض في المملكة بمناسبة اليوم الوطني، حيث خرج المحتفلون في مسيرات تجوب الشوارع، وأدى البعض رقصة العرضة السعودية، وقدمت القوات المسلحة السعودية عروضا عسكرية وجوية.

كما شارك العديد من الفنانين العرب الاحتفال بهذا اليوم، وذلك عبر تغريدات قدموا فيها التهاني للشعب السعودي، أبرزهم نانسي عجرم، فاطمة الطباخ، راغب علامة، وغيرهم.

وتخللت احتفالات السعوديين بهذه المناسبة بعض الظواهر الغريبة، وانتشرت بعض مقاطع الفيديو الملفتة للنظر، أبرزها لسيدة تسير في طريق مزدحم، وتجر ناقة زينت بالعلم السعودي، وظهور شخص آخر يرتدي زيا وقناعا باللون الاخضر ويركض محتفلا وسط الطريق.

على صعيد آخر، انتشرت فيديوهات توثق حالة من الفوضى في بعض المناطق، واعتداءات على المارة وتعرض سيارات الشرطة للرمي بالحجارة، وذلك قبل ان يتم القبض على المتهمين، حيث أصدرت الشرطة السعودية عدة بيانات حول القبض على عشرات الأشخاص لمضايقتهم المارة والتعدي على سيارات الشرطة.

وعبر البعض عن انزعاجهم واستيائهم بسبب الفوضى التي تخللت الاحتفالات باليوم الوطني، ومن طريقة الاحتفال التي لا يرضاها دين او شرع او قيادة.

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