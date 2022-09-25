انت الان تتابع خبر باستهداف دراجته .. استشهاد شاب في نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد اشتباك مسلح مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب برصاص الاحتلال، فيما أُصيبَ آخران.



وأعلنت مجموعات عرين الأسود في بيان لها عن استشهاد المقاوم سائد الكوني، الذي ارتقى فجراً بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون في مدينة نابلس.



وأفادت مصادر ، بأن جيش الاحتلال استهدف دراجة نارية ومركبة كان يستقلها عدد من الشبان، ما أدى إلى احتراق الدراجة النارية واستشهاد قائدها سائد الكوني، واختطفت قوات الاحتلال جثمانه.



وأضافت المصادر، أن المركبة مستقلي المركبة أصيبوا بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف، لكنهم تمكنوا من الانسحاب من المكان.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، إن مسلحين فلسطينيين وقعوا في كمين مسبق لجيش الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس.



وأضافت أن مسلحين كانوا في طريقهم لإطلاق النار تجاه مستوطنة "براخا" تعرضوا لكمين للجيش حيث تدور الأنباء عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

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