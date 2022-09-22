انت الان تتابع خبر ما دور بن سلمان في صفقة تبادل الأسرى الروسية الاوكرانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكر البيت الأبيض الأربعاء كلّاً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها كييف مع موسكو بتسهيل من الرياض وأطلقت بموجبها روسيا خصوصاً سراح عشرة أسرى حرب أجانب بينهم أميركيان.



وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان على تويتر إنّ البيت الأبيض شكر زيلينسكي ومساعديه وحكومته "على إدراجهم مواطنين أميركيين في تبادل الأسرى الذي تمّ الإعلان عنه اليوم".



وأضاف "نشكر وليّ العهد وحكومة المملكة العربية السعودية على تسهيلهما" هذه الصفقة.



وكانت السعودية أعلنت الأربعاء أنّ عشرة أسرى حرب أجانب وصلوا إلى أراضيها على متن طائرة أقلّتهم من روسيا، مشيرة إلى أنّ الإفراج عنهم تمّ بموجب صفقة تبادل أبرمت بين كييف وموسكو وشاركت الرياض في تسهيل التوصّل إليها.



ومساء الأربعاء أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ هؤلاء الأسرى الأجانب العشرة هم من ضمن 215 أسيراً تبادلتهم بلاده مع روسيا، في أضخم عملية تبادل تجري بين الطرفين منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

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