انت الان تتابع خبر عروض اليوم الوطني السعودي 2022.. هتجيب كل حاجة وعليها خصومات وتخفيضات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحرص مجموعة مطاعم هارديز في المملكة العربية السعودية على تقديم عروض اليوم الوطني السعودي 2022 وهو رقم 92 للعام الجاري 2022 و1444 هجري، وهذا المطعم يوفر عدد كبير من العروض المميزة والخصومات الخاصة بالاحتفال بهذا اليوم.

عروض اليوم الوطني السعودي 2022 رقم 92وكشف مطعم هارديز عن العروض العائلية طوال فترة الاحتفالات والإجازات التي تشهد الكثير من التجمعات العائلية، والعرض هو “4 سندويتشات من بيج ديلوكس، وسانتا في، ومشروم أند سويس أو تشيكن فيليه + 2 هوت دوج + 4 فرايز + 1 لتر بيبسي بس بـ ٩٢ ريال، وحمل شعار هارديز روح للآخر في حب السعودية”.

وتوجد الكثير من العروض الأخرى مثل وجبة اللحوم ويكون باختيار واحد من بيج ديلوكس أو تشكن فيليه أو مشروم برجر أو سنتافيه مع قطع الدجاج الذهبية والبطاطس الكيرلي بسعر 31 ريال.

ووجبة النجوم في اختيار 3 ساندوتشات من بيج ديلوكس أو تشكن فيليه أو مشروم برجر أو سنتافيه مع البطاطس الكيرلي و2 بطاطس سكين أون مع 1 لتر بيبسي بسعر 69 ريال.

وأخيراً وجبة الديرة باختيار 6 ساندوتشات من بيج ديلومس أو تشيكن فيليه أو مشروم اند سويس برجر أو سنتافيه مع 2 من البطاطس الكيرلي و3 بطاطس سكين أون مع 2 لتر بيبسي بسعر 115 ريال.