انت الان تتابع خبر طائرة يوم القيامة .. مش بتتأثر النووي وتطير لمدة أسبوع كامل دون توقف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين قراراً صباح أمس الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2021 باللتعبئة الجزئية في صفوف الجيش وتلويحه بالردع النووي أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وكافة الدول الغربية.وبمجرد انتهاء بوتين من كلمته المتلفزة التي أعلن فيها التعبئة العامة ذكرت عدد من وكالات الأنباء العالمية أنه تم مشاهدة طائرة يوم القيامة الأمريكية نوع “سي بي إي” وطائرة يوم القيامة الروسية “إليوشين 62- إم” تحلقان في سماء كلا من واشنطن وموسكو.

ما هي طائرة يوم القيامة :





ميت هذه الطائرة بهذا الاسم نسبة إلي مركز قيادة استراتيجي طائر التابع لكل من الدولتين، حيث أنها من نوع الطائرات مخصص لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في ظروف النشر العملياتي للقوات وغياب البنية التحتية الأرضية.

قدرات طائرة يوم القيامة:

لا تؤثر بها الإشعاعات النووية، مع قدرتها على البقاء في السماء لمدة 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم، وتستغرق عملية الإقلاع بضع دقائق فقط