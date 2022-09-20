انت الان تتابع خبر زلزال المكسيك.. قوته 7.4 درجات هزها كلها ومفاجأة صادمة في هذا الوقت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدث زلزال المكسيك في غربها أمس الإثنين وهو الذي نتج عنه اهتزاز الكثير من المباني التي توجد على بعد آلاف الأميال بالعاصمة مكسيكو، وهذا يأتي بالتزامن مع ذكرى زلزالين شديدين حدثوا في عامين 1986 و2017 طبقاً لخبراء رصد الزلازل.

تفاصيل حول زلزال المكسيكوأكدت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل أن شدة الزلزال وصلت لـ 7.4 درجات، وذلك في الوقت الذي أكد فيه المعهد الأمريكي للمسج الجيولوجي أنه شديد ووصل لـ 7.5 درجة.

وتم العمل على تحديد مركز الزلزال وهو الذي جاء على بعد 59 كلم “37 ميلاً” جنوب كوالكومان داخل ولاية ميشواكان التي توجد على ساحل المحيط الهادئ، وهي التي تكون على بعد مئات الكيلو مترات غرب العاصمة مكسيكو، وحدوثه سبب تدمير العديد من المباني وهي من الأشياء التي أثرت على المواطنين.