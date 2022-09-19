انت الان تتابع خبر اتفرج .. نعش الملكة إليزابيث.. معلومات عنه بيأخر تحلل الجثمان ولا ينبعث منه روائح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت اليوم الاثنين نعش الملكة إليزابيث وهو يسير في لندن، وذلك لتشييع جثمانها بعد انتهاء مراسم تشييع جنازاتها والتي ظهر فيها نعش بالكثير من الخصائص المميزة، وحضرها عدد كبير من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة والشخصيات البارزة.

معلومات عن نعش الملكة إليزابيث

ويتكون نعش الملكة إليزابيث من المواد المصممة بشكل خاص للحفاظ على جسدها، وحمله 8 أشخاص ووضعت فيه بعد وفاتها في قصر بالمورال بإسكتلندا يوم 8 سبتمبر 2022، ونقلت لإدنبر قبل تشييع جثمانها اليوم، وهو مصنوع من الخشب البلوط الإنجليزي، وتركيبات نحاسية ومبطن بالرصاص، وصناعته تعود إلى أكثر من 3 عقود، وخضع لتخزين ورعاية خاصة من الشركة المصنعة له.