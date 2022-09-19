انت الان تتابع خبر إضراب شامل في مدارس القدس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعدما دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ، في بيان مشترك أولياء أمور القدس، ومدارس القدس للإضراب، إضافة لمطالبتها المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومنع تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية على مدارس القدس، لحماية المؤسسات التعليمية في المدينة والطلبة، عمّ الإضراب الشامل، الاثنين، جميع المدارس الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، رفضا لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فرض المنهاج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية، ومؤكدين موقفهم الثابت والرافض لمختلف محاولات فرض المنهاج المزيف أو المستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وأنها لا تقبل إلا المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة.



و أصدرت ما تسمى وزارة المعارف في حكومة الاحتلال، في نهاية تموز الماضي، قرارا يقضي بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس، لمدة عام، بحجة “التحريض في الكتب المدرسية على دولة الاحتلال وجيشها”، ويشمل القرار الكلية الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بجميع أفرعها في بيت حنينا بالقدس.



وأرسلت وزارة المعارف في حكومة الاحتلال، الشهر الماضي، رسالة لعدة مدارس في المدينة القدس تحت عنوان “كتب مدرسية تحتوي على محتوى تحريضي في مدارس القدس الشرقية”، حيث هددت بسحب ترخيصها في حال “العثور على مؤسسة تعليمية تقوم بالتدريس في الكتب المدرسية التي تحتوي على مواد تحريضية”، على حد تعبيرها.