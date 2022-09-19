انت الان تتابع خبر بايدن : سنخوض حرباً اذا غزت الصين تايون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لأول مرة منذ عقود وجهت واشنطن تهديدا شديد اللهجة الى بكين بأنها ستتدخل عسكريا في غزوها تايون، على عكس ما جرى في اوكرانيا .

هذا التهديد جاء على لسان الرئيس الاميركي جوزيف بايدن في مقابلة تلفزيونية مع شبكية سي بي اس التي قال فيها إن قوات بلاده ستدافع عن تايوان في حالة حدوث "غزو صيني".

ولدى سؤاله عما إذا كانت القوات الأمريكية ستدافع عن الجزيرة والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها قال "نعم، إذا حدث في الواقع هجوم غير مسبوق".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كان يقصد أنه على عكس الوضع في أوكرانيا ستقوم القوات الأمريكية بالدفاع عن تايوان في حالة حدوث "غزو صيني"، قال بايدن "نعم".

تصريحات بايدن حول استعداد بلاده للتدخل العسكري لحماية تايوان في حال تعرضها للهجوم من قبل الصين مناقضة للسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عقود وأثارت سابقا غضبا واسعا في بكين.

وبينما حاول مسؤولو البيت الأبيض التخفيف من تصريحاته في مرات سابقة، عاود بايدن التصريح بذلك مجددا.

وبقت واشنطن طيلة العقود الماضية على ما يسمى "الغموض الاستراتيجي" بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكريا في الجزيرة، وهي سياسة مصممة لدرء أي تدخل عسكري صيني، وثني تايوان عن إعلان الاستقلال رسميا.

ومؤخرا، تزايد النقاش بين الحزبين الكبيرين في واشنطن بشأن ما إذا كان التحول إلى "الوضوح الاستراتيجي" هو الأفضل حاليا، بالنظر إلى ما اعتبروه "نهج بكين العدائي" المتزايد تجاه تايوان في السنوات الأخيرة.