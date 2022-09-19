انت الان تتابع خبر جنازة الملكة إِليزابيت قبل تشييع جثمانها.. معلومات كتيرة عنها وبابا الفاتيكان غاب عنها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينظر العالم بأكمله بعد ساعات قليلة لجنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وهي صاحبة الحكم في تاريخ بريطانيا، وسوف تكون مراسم جنازتها غير مسبوقة، ويبحث الجميع عنها لمشاهدتها بشكل مستمر.

بابا الفاتيكان يغيب عن جنازة الملكة إليزابيث

وسوف يغيب بابا الفاتيكان فرنسيس عن مراسم الدفن اليوم الأثنين، والكنيسة الكاثوليكية أصدرت بيان رسمي وضحت فيه أن مسول كبير سوف يحضر بدلاً من البابا الذي أرسل برقية تعزية إلي الملك الجديد تشارلز الثالث ابن الملكة الراحلة

جنازة الملكة إِليزابيت قبل تشييع جثمانها

ويحضر الجنازة من الدولة المصرية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو مثل عنها بالنيابة عن الرئيسي السيسي لحضور الجنازة الذي سوف يحضرها الكثيرين من قاعدة العالم، وسوف تشمل الإجازة الوقوف 2 دقيقة حداد عليها، وتبث في 125 دار سينمائية ببريطانيا، والدخول مجاني