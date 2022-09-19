انت الان تتابع خبر اتفرج .. خناقة بين مصارعين سعوديين في مول.. ضربوا بعض أما قال يا بس والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حدثت خناقة بين مصارعين سعوديين في مول بالمدينة المنورة، وذلك أثناء إجراء أحد اللقاءات الصحفية معهم، وهي من الأشياء التي تسبب في حالة من الذعر والقلق داخل مركز التسويق بسبب ما قاموا به.
خناقة بين مصارعين سعوديين في مول بالمدينة المنورة
وتم توثيق مقطع الفيديو المنتشر على أوسع نطاق من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وكتب على الفيديو “خناقة عنيفة” بين اثنين من المصارعين في مول تجاري داخل المدينة المنورة، وفي المقطع ظهر المصارع الشهير “منصور الشهيل” ومصارع آخر في حوار مع واحد من الصحفيين وفجأة نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى خناقة وضرب.
وحاول منصور أن يقف المصارع الأخر ولكنه بمجرد أن أعطي له ظهره وذهب، قام منصور فجأة بالهجوم عليه وتحولت لمشادة كلامية إلي ضرب عنيف، وتدخل أمن المول وحاول أن يفرق بين المصارعين ولكنهم عادوا للضرب مرة أخرى وسط الكثير من الصرخات.
September 18, 2022