اتفرج .. خناقة بين مصارعين سعوديين في مول.. ضربوا بعض أما قال يا بس

وتم توثيق مقطع الفيديو المنتشر على أوسع نطاق من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وكتب على الفيديو “خناقة عنيفة” بين اثنين من المصارعين في مول تجاري داخل المدينة المنورة، وفي المقطع ظهر المصارع الشهير “منصور الشهيل” ومصارع آخر في حوار مع واحد من الصحفيين وفجأة نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى خناقة وضرب.

وحاول منصور أن يقف المصارع الأخر ولكنه بمجرد أن أعطي له ظهره وذهب، قام منصور فجأة بالهجوم عليه وتحولت لمشادة كلامية إلي ضرب عنيف، وتدخل أمن المول وحاول أن يفرق بين المصارعين ولكنهم عادوا للضرب مرة أخرى وسط الكثير من الصرخات.