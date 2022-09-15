انت الان تتابع خبر إجازات 1444.. لكل الطلاب والمعلمين طبقاً للتقويم الدراسي الحالي في السعودية والان مع التفاصيل

جدول إجازات 1444 المطولة بالسعودية

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم بالإعلان بعد انتهاء العام الدراسي 1443، بالإعلان عن جدول التقويم الدراسي لعام 1444 حتى يتعرفون على نظامه الجديد، وأيضاً كشفت بشكل رسمي عن إجازات 1444 لكل الطلاب والمعلمين.

وشملت الإجازات المطولة على الفصل الدراسي الأول وفيها أول إجازة نهاية أسبوع مطولة سوف تكون بتاريخ 16 و17 أكتوبر، والإجازة المطولة الثانية تكون أثناء هذا الترم سوف تكون بتاريخ 10 نوفمبر 2022 لكل المراحل التعليمية بالسعودية.

والفضل الدراسي الثاني سوف يشمل على أول إجازة مطولة سوف تكون بتاريخ 18 ديسمبر 2022، وأيضاً توجد إجازة أخرى خلال الصل سوف تكون بتاريخ 15 و16 يناير للعام الجديد 2023.

وأخيراً الفصل الدراسي الثالث ويكون في هذا الترم أول إجازة مطولة يومي 28 و29 مايو وهي تعتبر الإجازة المطولة الوحيدة في هذا الفصل الدراسي لهذا العام الجديد 1444.