انت الان تتابع خبر صور اللبنانية سالي حافظ.. لقبت بالبطلة بعد اقتحامها بنك بمسدس لعبة حكاية إنسانية والان مع التفاصيل

صور اللبنانية سالي حافظ ومعلومات كثيرة عن البطلة

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن صور اللبنانية سالي حافظ وهي التي أثارت حالة من الجدل الكبير على السوشيال ميديا ولقبها الجميع بالبطلة، وذلك بعدما اقتحمت بنك شهير بمسدس لعبة لتحصل على الوديعة الخاصة بها لعلاج شقيقتها من مرض السرطان.

وتمتلك سالي حافظ البنت اللبنانية وديعة من 20 لـ 50 ألف دولار في بنك بلوم في لبنان، وأسرتها ميسورة الحالي وشقيقتها الوحيدة مريضة سرطان وبين الحياة والموت، وتحتاج أن تسفرها إلى الخارج لتعالجها، والبنك رفض أن يعطها الوديعة، ولذلك اقتحمت البنك صباح اليوم.

وحملت سالي سلاح لعبة واحتجزت الرهائن في البنك، وهددت بحرق نفسها بعد سكب بنزين على نفسها والموظفين، وهددت أن تطلق النار إذا لم تستطيع أن تسحب وديعتها حتى تعالج شقيقتها المصابة بالسرطان، وهذا ما نشرته جمعية المودعين اللبنانيين من خلال حسابها على تويتر.