انت الان تتابع خبر جدول الإجازات المطولة 1444.. وزارة التعليم السعودي تكشفه بعد التعديل والان مع التفاصيل

جدول الإجازات المطولة 1444 بالسعودية

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن جدول الإجازات المطولة 1444 لكل الطلاب في مدارس المملكة العربية السعودية، وهو الذي يصل عددهم لـ 5 إجازات مطولة طوال العام الدراسي، ويحصل الطلاب على إجازتين من الإجازات المطلولة في الفصل الدراسي الأول التي قد بدأ منذ أسبوعين.

وسوف تبدأ أول إجازة مطولة في يوم الأحد والإثنين 20 و21 ربيع الأول وهو يوافق 16/17 أكتوبر المقبل، والإجازة التي تكون في نهاية الأسبوع المطولة الثانية تكون يوم الخميس 16 ربيع الأخر ويوافق 1 نوفمبر 202، وأما عن إجازات نهاية الأسبوع والفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ يكون يوم 10 جمادي الأول وتكون إجازة أولي يوم الأحد 24 جمادي الأول الموافق 18 ديسمبر، والمطولة الثانية في الفصل تكون يوم الأحد والأثنين 22 و23 ربيع الآخر ويوافق ميلادي 15 و16 يناير 2023.

وأيضاً الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث موعدها يوم 8 و9 ذي القعدة موافق 28 و20 مايو 2023، ويبدأ الفصل يوم 20 شعبان وينتهي في 4 من ذي الحجة ولا توجد أي إجازات مطولة كشفتها وزارة التعليم السعودي.