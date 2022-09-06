انت الان تتابع خبر استشهاد فلسطيني وإصابة 16 برصاص الإحتلال بجنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استُشهد فلسطيني وأُصيب 16 آخرون بالرصاص الحي، بعد محاور متعددة اقتحمتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الثلاثاء، في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان إن:" قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، وأغلقت مداخلها، وأضافوا أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.



وتدور مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في المدينة، مما أدى إلى إصابة شاب (23 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الفك، ووُصفت حالته بالمستقرة.



وقال محافظ جنين أكرم الرجوب عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، إن أكثر من 100 آلية عسكرية تقتحم مدينة جنين من محاور عدة، مشيراً إلى رغبة الإسرائيليين في هدم منزل شهيد فلسطيني في جنين.



وأشار تلفزيون فلسطين إلى محاصرة الإسرائيليين للحي الشرقي في جنين، وانتشار جنود الاحتلال في مناطق عدة.



واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة أماكن بالمدينة، مما أدى إلى إصابة 16 بالرصاص الحي احدهم بجروح بالغة، وبينهم فتاة أصيبت بالفك، إضافة إلى شابين بساقيهما، وآخر بشظية بالرأس.