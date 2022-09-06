انت الان تتابع خبر جريمة مروّعة في اللد .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتلت امرأة وابنتها في جريمة إطلاق نار أسفرت أيضا عن إصابة ابنتها الأخرى (14 عاما) بجروح وصفت أنها متوسطة في مدينة اللد، مساء الإثنين.



​​​​​​وجاء في التفاصيل، أن الجريمة وقعت خلال تواجد امرأة وابنتيها داخل سيارة بجانب المنزل، إذ أقدم ملثم على إطلاق النار عليهن ثم لاذ بالفرار من المكان.



وجاء عن الشرطة أنها باشرت التحقيق في الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.



وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 70 قتيلا بينهم 7 نساء عربيات، آخرهم الصحافي نضال إغبارية إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم.

