انت الان تتابع خبر من هي الراقصة مروة القيسي؟.. اعرفوا السر وراء انتحارها من الدور الـ 17 والان مع التفاصيل

من هي الراقصة مروة القيسي المنتحرة؟

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن من هي الراقصة مروة القيسي والتيك توكر الشهيرة؟، وهذا بعد انهاء حياتها قفزاً من الدور الـ 17 في أربيل بالعراقية، وتساءل الجميع عن سبب انهاء حياتها بهذا الشكل، ولذلك بدأت الأجهزة الأمنية العراقية تبحث في الواقعة.

وتعمل مروة القيسي راقصة وفنانة وتيك توكر عراقية واشتهرت كثيراً بنشر الكثير من الفيديوهات الجريئة الخاصة بها على صفحاتها الرسمية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحرت من فوق مبني مرتفع وتسبب هذا في صدمة كبيرة لمحبيها، وهي ولدت في العراق وتحمل الجنسية العراقية وفي الثلاثينيات من عمرها وتعتنق الديانة الإسلامية.

سبب انتحار مروة القيسي

وكشفت التحقيقات الأولية أنها انهت حياتها بعد عودتها من البار التي تعمل فيه الساعة 7 صباحاً، وانتشر على السوشيال ميديا فيديو أكدت فيه أنها مصابة بمشاكل نفسية في الفترة الأخيرة، وهذا ما دفعها لإنهاء حياتها بشكل مؤلم، ومن أبرزها الخلاف الأخير بينها وبين حبيبها، وهذا ما جعلها تفكر أكثر من مرة في الانتحار.