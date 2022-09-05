فلسطين تعلق على تنفيذ إسرائيل مشاريع استيطانية

انت الان تتابع خبر استشهاد فلسطيني بجنين وإصابة 4 إسرائيليين برام الله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد الشاب طاهر محمد زكارنة (19 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قباطية جنوب جنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الصحة أن الشاب زكارنة أصيب برصاصة في الرأس، وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق، ما أدى إلى استشهاده بعد وصوله المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا آخر أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قباطية، كما اعتقل ثلاثة آخرون.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أنور نضال سباعنة ونزار محمد حنايشة عقب مداهمة منزليهما، إضافة إلى الشاب عدي مناصرة عقب مداهمة مكان عمله في مخبز.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، وأمين ماهر السعدي.

ومن جهته، أصيب 4 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة محلية الصنع ألقيت عليهم من سيارة فلسطينية قرب مدخل قرية النبي صالح غربي مدينة رام الله، وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية ومنعت مركبات فلسطينية من الدخول والخروج من القرية، كما دفعت بتعزيزات أمنية إلى المكان وباشرت بعمليات بحث وتفتيش.

وكان الناطق العسكري الإسرائيلي قد أفاد بإصابة 6 جنود ومدني، في إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقلهم في منطقة غور الأردن.

وأضاف الناطق العسكري أن جنديا أصيب بجراح خطيرة، واصفا بقية الإصابات بأنها طفيفة.

وعقب العملية، اقتحمت قوات الاحتلال “خربة عاطوف”، في منطقة “طمون” القريبة من موقع إطلاق النار، بحثا عن منفذي الهجوم.