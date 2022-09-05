انت الان تتابع خبر عاجل.. حريق كبير في فندق ارابيل بلازا بالعراق.. ألسنة النيران وصلت للسماء والان مع التفاصيل

حريق كبير في فندق ارابيل بلازا بالعراق ازعج الجميع

رياض - احمد صلاح - نشب حريق كبير مساء الأحد في فندق بمحافظة أرابيل بلازا، وهي عاصمة إقليم كردستان في العراق، وأصابت الجميع بحالة من الزعر والقلق الكبير بين جميع المواطنين، ويريد الجميع معرفة تفاصيلها.وجاء على لسان وكالة الأنباء العراقية “واع” اندلع حريق في فندق أرابيل بلازا بالقرب من ملعب فرانسوا حريري في محافظة أرابيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أرابيل شمالي البلاد، وأن فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الحادث وحاولت إخماد الحريق

ومن ناحية مسؤول الإعلام في الدفاع المدني في أرابيل الرائد سركوت كارش قال “إن الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 أدوار، وأنه تم الرسال 5 سيارات إطفاء إلي مكان الحريق ليتم إخماده بشكل سريع حتى لا يصل للعديد من الأماكن الأخرى.