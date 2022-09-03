انت الان تتابع خبر نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في العراق – دوس هنا واعرف نتيجة ابنك والان مع التفاصيل

من جانبها أعلنت وزارة التعليم العراقية عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في الكثير من المحافظات مثل القادسية والسليمانية، صلاح الدين، وواسط النجف ونينوى، وبغداد، وكركوك، والأنبار، وبابل، والبصرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع “دوت الخليج” نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني للعام الدارسي 2021-2022 في العراق:

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني للعام الدارسي 2021-2022: يمكن لأولياء الأمور معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني للعام الدارسي 2021-2022 تربية الكرخ الأولي عن طريق الضغط هنا يمكن معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني لمديرية تربية الكرخ الثالثة عن طريق الضغط هنا

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من أولياء الأمور في الجمهورية العراقية خلال الساعات القليلة الماضية باستخدام محرك البحث المتخصص جول لمعرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني للعام الدارسي 2021-2022.