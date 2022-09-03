انت الان تتابع خبر الشباب تهاجم مركبات نقل جماعي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفذت "حركة الشباب"، هجوماً ضد مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط البلاد، السبت، مما أسفر عن قتل 17 مدنيا وإصابة آخرين.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن أحد الأعيان المحليين، علمي محمد بري قوله "إن الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعي في منطقة أفر إردود، على بعد 25 كليو مترا عن مدينة بلدوين، وثم أضرموا النيران على المدنيين، ما أسفر عن مصرع 17 شخصا، بينهم نساء وأطفال".



وأضاف بري أن المركبات انطلقت من مدينة بلدوين متجهة إلى منطقة محاس، وكانت تنقل مواد غذائية.



ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.



وكانت حركة الشباب، منذ فترة ليست ببعيدة، هاجمت فندقاً في مقديشو، أسفر عن قتل 13 مدنياً على الأقل.

