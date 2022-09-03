انت الان تتابع خبر لا ضحايا في زلزال اليونان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هز زلزال بقوة 5.2 درجة شرق جزيرة كريت صباح اليوم السبت ، وفقا لإعلان صادر عن معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني لأثينا.



ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات او اضرار بالمباني.



وقع الزلزال في الساعة 7:13 صباحا وكان مركزه في البحر على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي مدينة زاكروس في محافظة لاسيثي.



كان العمق البؤري للزلزال 4.7 كيلومترات.



شعر كثيرون بالزلزال في أجزاء كثيرة من جزيرة كريت



شعر الناس بالزلزال في العديد من مناطق شرق جزيرة كريت ، ولكن أيضًا في عاصمة الجزيرة إيراكليو.



وجدير بالذكر أن اليونان تقع في منطقة شديدة النشاط الزلزالي. ومع ذلك ، فإن الغالبية العظمى من الزلازل لا تسبب أضرارًا أو إصابات.



في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، تسبب زلزال ضرب جزيرة ساموس بشرق اليونان والساحل التركي القريب في مقتل شخصين في ساموس وخمسة وسبعين شخصًا على الأقل في تركيا.



تقع الدولة في منطقة حدودية جيولوجية معقدة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين الصفيحتين الأفريقية والأوراسية.



يقع الجزء الشمالي من اليونان على الصفيحة الأوراسية بينما يقع الجزء الجنوبي على صفيحة بحر إيجه.



تتحرك صفيحة بحر إيجة باتجاه الجنوب الغربي فيما يتعلق باللوحة الأوراسية بحوالي ثلاثين مليمترًا (بوصة واحدة) في السنة بينما تنخفض الصفيحة الإفريقية شمالًا تحت صفيحة بحر إيجة بمعدل أربعين مليمترًا (1.6 بوصة) في السنة.





