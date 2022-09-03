انت الان تتابع خبر الصين غاضبة .. أمريكا باعت أسلحة لتايوان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة بايدن عن بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن وضعها.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن البيع تضمن 355 مليون دولار لصواريخ جو-جو من طراز هاربون و 85 مليون دولار لصواريخ سايدويندر جو-جو.



الجزء الأكبر من البيع هو حزمة دعم لوجستي بقيمة 655 مليون دولار لبرنامج رادار المراقبة التايواني ، والذي يوفر تحذيرات الدفاع الجوي. أصبحت أنظمة الدفاع الجوي للإنذار المبكر أكثر أهمية حيث كثفت الصين التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان ، التي تعتبرها مقاطعة منشقة.



وقالت وزارة الخارجية إن المعدات ضرورية لتايوان "للحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس". وأخطرت الإدارة الكونجرس بالبيع بعد انتهاء العمل يوم الجمعة.



وقالت الإدارة إن الصفقات تمتثل لسياسة صين واحدة الأمريكية. كما حثت بكين على "وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان والدخول بدلاً من ذلك في حوار هادف مع تايوان".



وقال ليو بينغيو ، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ، إن بيع الأسلحة "يعرض للخطر بشدة العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وستتخذ الصين بحزم الإجراءات المضادة المشروعة والضرورية في ضوء تطور الوضع ".



وكان الجيش التايواني، قد صرّح، الخميس، أنه أسقط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق إحدى نقاطها الأمامية على الجزيرة قبالة الساحل الصيني في حادث سلط الضوء على التوترات المتصاعدة. وفي اليوم السابق ، قالت تايوان إنها حذرت من تحليق طائرات بدون طيار فوق ثلاث من الجزر التي تحتلها قبالة سواحل مدينة شيامن الصينية.



وقد أعربت وزارة الدفاع التايوانية عن شكرها لإعلان بيع الأسلحة ، مضيفة أن أنشطة الصين "الاستفزازية" الأخيرة تمثل تهديدًا خطيرًا وأن البيع سيساعدها في مواجهة الضغط العسكري الصيني.

