عاجل.. صرف معاشات سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة.. الخير كله جايلكم حضروا نفسكم

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صرف معاشات سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة للجميع

رياض - احمد صلاح - بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي في صرف معاشات سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة، وذلك لحوالي 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية وصلت لـ 18 مليار جنيه، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع.

وسوف تبدا البنوك ومكاتب البريد في صرف المعاشات اليوم 1 سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة، وهي التي نص عليها قانون التأمينات والمعاشات، ووافق عليها البرلمان في دور الانعقاد الثاني، وصرف مساعدات استثنائية لحوالي 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، وتكون بتكلفة إجمالية تصل لحوالي مليار جنيه شهرياً لكل الأسر الأكثر احتياجاً من أصحاب المعاشات، وهم ممن يحصلون على معاش شهري يكون أقل من 2500 جنيه، ويتم صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي.