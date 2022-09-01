4 قتلى باشتباكات فصائل شيعية بالبصرة .. والسلطات تنفي

انت الان تتابع خبر4 قتلى باشتباكات فصائل شيعية بالبصرة .. والسلطات تنفي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسفرت اشتباكات اندلعت بين فصائل شيعية متناحرة في مدينة البصرة بجنوب العراق الليلة الماضية واستمرت حتى صباح الخميس، عن مقتل 4 أشخاص، وفق مسؤولين أمنيين محليين في العراق.

وقال المسؤولون الأمنيون إن: "الاشتباكات وقعت في وسط البصرة، مركز إنتاج النفط الرئيسي في العراق. ولم يؤكدوا على الفور أنباء عن سقوط قتلى جراء العنف".

وقال مصدر أمني إن: "اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق التابعة لأمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي".



وأضاف أن "الاشتباكات كانت متقطعة واستمرت حتى فجر اليوم".



من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة".



وأضافت: "نود أن نبين أن الموضوع هو عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة آخر، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم، وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث، وأن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها".



وانتشرت مقاطع فيديو من محافظة البصرة (بجنوب العراق) لاشتباكات متقطعة بين "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" الليلة الماضية وصباح اليوم أيضا.