انت الان تتابع خبر شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد تلفزيون فلسطين فجر الخميس، باستشهاد فلسطينيين اثنين، في نابلس والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، اثر رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



واستشهد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) من مخيم العين، متأثرًا بإصابته في الرقبة، خلال اقتحام جيش الاحتلال فجرًا، لمخيم بلاطة شرقي نابلس.



كما استشهد الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط في البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام مخيم بلاطة، كما وتسببت بإحراق أحد المحال التجارية في المخيم.

