التحضير الالكتروني في منصة مدرستي .. دوس هنا واعرف الطريقة الجديدة

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التعليم السعودية عن كيفية التحضير الالكتروني في منصة مدرستي لجميع المعلمين بداية مع العام الدارسي الجديد 1444 هجرياً وذلك بعد إصدارها قرار خلال الأيام الماضية عن إلغاء التخضير الورقي، بجميع مدارس المملكة.

وأكدت الوزارة قيامها بإخطار جميع قطاعات التعليم بالمملكة للاعتماد على التحضير الالكتروني في منصة مدرستي من قبل المعلمين.

كما طالبت مديري ومديرات المدارس وكذلك المشرفين التعليميين على ضرورة متابعة تنفيذ ذلك القرار على أرض الواقع.

طريقة التحضير الإلكتروني في منصة مدرستي:

1- الدخول على منصة مدرستي من هنا

2- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور .

3- الضغط على جدول الفصل الدراسي.

4- اختبار الحصة التي ترغب في تحضيرها للطلاب.

5- تحديد التاريخ والرقم الخاص بالحصة والوقت الزمني.

6- الضغط على أيقونة “قم بإعداد الدرس الآن”.

7- تحديد مسارات الدرس والاختيار الخاصة بشرح الحصة من خلال الوصف دراسية افتراضية.

8- تحديد حصة افتراضية.

9- احفظ الدرس.