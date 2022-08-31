أردنية محل المفوّضة السامية لحقوق الإنسان

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الأمم المتّحدة الثلاثاء أنّ الأردنية ندى يوسف الناشف، نائبة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التياو التي تنتهي ولايتها الأربعاء، ستحل محلّها مؤقتاً حتى تعيين خليفة لها.



وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي "الاربعاء هو اليوم الأخير لميشيل باشليه، وإلى حين الإعلان عن بديل عنها و"اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر، ستتولّى مهامها ندى يوسف الناشف نائبة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان".وعُينت الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وقد تولّت منصبها في شباط/ فبراير 2020 بحسب موقع الأمم المتحدة.



ويجب أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على الشخص الذي يختاره غوتيريش.



وتولّت باشليه منصبها في الأول من أيلول/سبتمبر 2018. وفي حزيران/يونيو، أعلنت أنّها لن تسعى إلى ولاية ثانية، مفضّلة قضاء بعض الوقت مع عائلتها وفي بلدها.



وتعرّضت الرئيسة التشيلية السابقة لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة من قبل الولايات المتحدة، وكذلك من قبل المنظمات غير الحكومية الكبرى، التي تتّهمها بالافتقار إلى الحزم في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وبالتصرّف كـ"دبلوماسية" وليس كمدافع عن حقوق الإنسان.



ودعت أكثر من 60 منظمة غير حكومية في رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في حزيران/يونيو، إلى تعيين مسؤول جديد عن حقوق الإنسان يتمتّع بـ "الشجاعة"، بما في ذلك في مواجهة الدول القوية.

