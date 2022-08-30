انت الان تتابع خبر كلمات حاسمة للصدر .. وانسحاب أنصار التيار .. ! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انسحب أنصار حزب التيار الصدري، بعد خروج زعيم التيار مقتدى الصدر، بمؤتمر صحفي يطالب فيه بوقف العنف والحرص على حفظ الدم العراقي.



ودعا زعيم التيار الصدري، العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، مناصريه للانسحاب من أمام البرلمان خلال ساعة ويقول إنه لا يريد حتى التظاهرات السلمية.



وقال الصدر خلال مؤتمر صحفي: "لن أستخدم مصطلح الثورة بعد الآن لما شابها من العنف"، مؤكداً أن العراق أسير العنف والفساد اليوم.



وأضاف: "أعتذر للشعب العراقي المتضرر الوحيد مما يحدث"، منتقدا ثورة التيار الصدري قائلاً: "بئس الثورة هذه".



"أحزنني كثيراً ما يحدث في العراق، القاتل والمقتول في النار والعراقي هو المتضرر الوحيد مما يحدث"، وفق الصدر.



ووجه زعيم التيار الصدري الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.وأكّد الصدر، أنه لن يتدخل في السياسة واعتزاله نهائي وشرعي.



وعلق رئيس الوزراء على كلمة ودعوة الصدر الى وقف العنف، بأنها أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ العراق، مشيرا أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية أعمال العنف."كلمة الصدر دعت إلى التوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات"، وفق الكاظمي.



وقال رئيس حكومة كردستان: مستعدون للمساعدة في احلال السلام والاستقرار في أنحاء العراق كافة.



وتجددت المواجهات الثلاثاء في بغداد فيما ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى 23 منذ الاثنين على ما أفاد مصدر طبي.



وكان مقتدى الصدر، قد أعلن الاثنين، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، فيما يغرق العراق في أزمة سياسية خانقة، كما قرر الإضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.



أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين، حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق اعتباراً من الساعة 7 من مساء الاثنين إلى إشعار آخر، باستثناء إقليم كردستان، في ظل الاضطرابات الحاصلة حاليا.

