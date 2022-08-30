انت الان تتابع خبر مقتدى الصدر : أنتقد ثورة التيار الصدري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال زعيم التيار الصدري، العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء: "أنتقد ثورة التيار الصدري كما انتقد ثورة تشرين"، مشيرا الى ان العراق أسير العنف والفساد اليوم.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "أعتذر للشعب العراقي المتضرر الوحيد مما يحدث"، منتقدا ثورة التيار الصدري قائلاً: "بئس الثورة هذه".



"أحزنني كثيراً ما يحدث في العراق، القاتل والمقتول في النار والعراقي هو المتضرر الوحيد مما يحدث"، وفق الصدر.



وتجددت المواجهات الثلاثاء في بغداد فيما ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى 23 منذ الاثنين على ما أفاد مصدر طبي.



وكان مقتدى الصدر، قد أعلن الاثنين، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، فيما يغرق العراق في أزمة سياسية خانقة، كما قرر الإضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.



وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية،الاثنين، حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق اعتباراً من الساعة 7 من مساء الإثنين إلى إشعار آخر، باستثناء إقليم كردستان، في ظل الاضطرابات الحاصلة حاليا، وفق مراسل "المملكة".