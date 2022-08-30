انت الان تتابع خبر إيران تغلق حدودها مع العراق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وسط تصاعد أعمال العنف في العراق، قررت إيران، الثلاثاء، إغلاق حدودها مع العراق، كما طلبت من مواطنيها عدم السفر إلى هناك.



وكان إعلان مقتدى الصدر باعتزال العمل السياسي، أجّج أعمال عنف تبعها اشتباكات دامية في بغداد، خلّفت ما لا يقل عن 20 قتيلاً، الاثنين، عقب اقتحام أنصار الصدر القصر الجمهوري والاشتباك مع جماعات أخرى.