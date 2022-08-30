انت الان تتابع خبر تجدد المواجهات وارتفاع حصيلة القتلى والإصابات بالعراق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجددت المواجهات في بغداد، الثلاثاء، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 23 منذ الاثنين، من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفق مصدر طبي.



وأضح المصدر أن ما لا يقل عن 380 شخصا، أصيبوا في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية.



خليّة الإعلام الأمني العراقية، أعلنت، الثلاثاء، عن تعرّض المنطقة الخضراء لقصف بـ 4 صواريخ.



وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "المنطقة الخضراء في بغداد تتعرض لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني؛ ما أدَّى إلى حدوث أضرار فيه".



وأضافت، أنَّ "مكان انطلاقها كان من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة بغداد".



وأعلن الجيش فرض حظر التجوّل في بغداد الساعة 3:30 ومن ثم في جميع أنحاء العراق الساعة 7 مساء الاثنين حتى إشعار آخر؛ وسُيّرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمّقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021 التشريعية.

