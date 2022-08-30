انت الان تتابع خبر نابلس .. مقاومون يطلقون النار على سيارة اسرائيلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب فجر الثلاثاء، عدد من المستوطنين، في عملية إطلاق نار من مقاومين على سيارتهم، خلال محاولتهم اقتحام قبر يوسف بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة، وفق مصادر اعلام فلسطينية.



وأفادت المصادر، أن سيارة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية كانت متجهة لقبر يوسف يستقلها خمسة مستوطنين، أطلق عليها النار من قبل مقاومين بالمنطقة الشرقية لنابلس.



وأوضحت المصادر أن المستوطنين هربوا من السيارة بعد إصابة عدد منهم واختبأوا في الأحراش قبل أن يقوم المقاومون بإحراق سيارتهم، وانسحبوا من المكان.



وذكرت قناة كان العبرية أن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار نحو 5 مستوطنين اقتحموا مدينة نابلس متجهين نحو منطقة قبر يوسف دون تنسيق مع القوات.



وأضافت القناة العبرية أن اثنان من المستوطنين أصيبا أحدهما بجروح خطيرة، تم نقلها بواسطة طائرة عسكرية، وتم إحراق سيارتهم، وعلى الفور أنقذتهم قوات الجيش.



وبينت القناة أن قوات الاحتلال وصلت مكان العملية بعد نحو 40 دقيقة من تنفذيها.



وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال تقتحم في هذه الأثناء المنطقة الشرقية بنابلس وتشرع بعمليات تمشيط.يذكر أن المستوطنين ينظمون اقتحامات دورية بمعدل مرة كل شهر لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية، ويتم ذلك بحماية ومرافقة قوات الاحتلال التي تقتحم المنطقة بشكل مسبق.

