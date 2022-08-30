تعطيل الدوام الرسمي في العراق

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، بعد الفوضى التي شهدتها البلاد، والاشتباكات بين فصائل شيعية متصارعة على السلطة، ما أدى إلى مقتل 12 وإصابة عشرات آخرين.



وذكرت الأمانة العامة في بيان نشرته، وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، لاستمرار فرض حظر التجوال".



وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد.



ولقي نحو 12 عراقيا، حتفهم في بغداد الاثنين، بحسب مصادر طبية لوكالة "فرانس برس"، بعد أن دفع قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية أنصاره لاقتحام مجمع حكومي ضخم في بغداد وأدى إلى اندلاع اشتباكات مع جماعات شيعية منافسة.



وهاجم شبان موالون للصدر مقر الحكومة في المنطقة الخضراء الآمنة ببغداد، التي كانت في السابق قصرا لصدام حسين ونزلوا إلى الشوارع خارج المنطقة حيث اشتبكوا مع أنصار جماعات مدعومة من طهران.



وقال شهود إنه مع تردد دوي إطلاق النار في العاصمة شوهد بعض الناس يطلقون نيران بنادقهم على صفوف أنصار الصدر بينما أطلق آخرون النار في الهواء في بلد يعج بالسلاح بعد صراع واضطرابات على مدى سنوات، كما تبادل أنصار جماعات متنافسة الرشق بالحجارة.

