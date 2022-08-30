انت الان تتابع خبر إطلاق نار كثيف قرب مبنى البرلمان العراقي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اندلعت اشتباكات مسلحة أمام مبنى البرلمان في العاصمة بغداد.



وأفاد شهود عيان ان الاشتباكات تجري حاليا أمام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، حيث لم تعرف حتى الآن أطراف الاشتباك.



ووثق مقطع فيديو نشره نشطاء على "تويتر" أصوات الرصاص الكثيف وفرار العشرات من الأشخاص من الاشتباكات

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية أنه تم إحراق خيام الاعتصامات قرب مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء.



ووردت معلومات تفيد بسقوط قذيفتي هاون عيار 120 ملم بالقرب من قصر زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي داخل المنطقة الخضراء.



وتتوالى التطورات في العراق بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال اشتباكات مسلحة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بينما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الدخول في إضراب عن الطعام.



وسمعت أصوات انفجارات عنيفة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، ولم تعرف طبيعتها بعد.



وأظهرت مقاطع فيديو اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء في بغداد.



وقالت مصادر طبية عراقية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في إطلاق نار بالمنطقة الخضراء ومحيطها.